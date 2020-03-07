Учёные Китая обнаружили изменения симптомов коронавируса - СМИ

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CentralAsia (CA) - Китайские ученые заметили изменения в клинических симптомах заражения в начале вспышки нового коронавируса и сейчас. Об этом сообщают Известия, ссылаясь на портал Social Science Research Network (SSRN).



Так, согласно наблюдению за 89 пациентами в Ухане оказалось, что у тех, кто заболел позднее, болезнь проявлялась не так очевидно.

Пациентов разделили на две группы. В первую попал 31 человек, заразившийся коронавирусом в период с 16 по 22 января. Ко второй группе отнесли 58 больных, госпитализированных с 23 по 29 января.

У большинства из первой группы фиксировались такие симптомы, как высокая температура, слабость, боль в мышцах, отделение мокроты и пониженный уровень лимфоцитов. У второй группы все эти симптомы были выражены слабее или отсутствовали.

При этом кашель, тошнота, диарея и тяжесть в груди были у всех пациентов.

«Наблюдения из этого исследования позволяют предполагать, что первоначальные симптомы недавно зараженных пациентов более скрыты, а также то, что новый тип коронавируса может постепенно видоизмениться в вирус, похожий на грипп», — указали ученые.

Учёные предупредили, что всё это свидетельствует о том, что вирус может не проявлять себя в организме очень длительное время. Кроме того, вирус мутирует, и разные его формы проявляются по-разному.

В начале марта Центр по контролю и профилактике заболеваний КНР опубликовал обзор 72 314 случаев заражения. Оказалось, что реже всех заболевают дети и подростки. На категорию от 0 до 19 лет приходится лишь по 1% от общего числа инфицированных.

Вирус SARS-CoV-2, вызывающий заболевание COVID-19, начал распространяться в Китае в конце декабря. К 6 марта во всем мире заразились уже более 100 тыс. человек, скончались порядка 3,5 тыс. человек.