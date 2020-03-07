Певица из Таджикистана Манижа вместе с Кристиной Агилера спела песни для «Мулан»

CentralAsia (TJ) - Уроженка Таджикистана, певица и композитор Манижа спела русскую версию песни «Loyal Brave True» под названием «На путь воина встаю» к новому фильму Disney «Мулан». Релиз сингла состоится в ближайшее время.

Для певицы это первый опыт в кино - по ее признанию, композиция стала «самым настоящим манифестом», который Манижа разделяет, передает Intermedia.ru

"Я впервые записываю песню для кинофильма, - призналась она. - Это абсолютно новый и важный опыт не только с точки зрения участия в классном проекте с одной из моих любимых героинь, но и возможность для профессионального роста. Песня «На путь воина встаю», которую я исполнила, была написана не мной, а я привыкла петь только те песни, которые сама пишу, в них мелодия, которая комфортна мне, текст, который исходит из моей личной жизненной ситуации. Здесь мне потребовалось вжиться в роль героини, взять те ноты, которые, как мне казалось, я никогда не возьму, они очень высокие для меня были по ощущениям. Я получила возможность услышать себя по-другому, а это очень вдохновляет. Эта песня с одной стороны очень мелодичная, но когда начинаешь слушать текст, понимаешь, что это история становления человека. И это самый настоящий манифест, который я разделяю".

Премьера песни «Loyal Brave True» (английская версия) из саундтрека фильма «Мулан» в исполнении Кристины Агилеры состоялась 6 марта. Композиция написана Джейми Хартманом, Гарри Грегсоном-Уильямсом, Рози Голан и Билли Крэбтри и спродюсирована Джейми Хартманом.

Для фильма Кристина перезапишет и свою песню «Reflection», которая прозвучала в 1998 году в саундтреке мультфильма «Мулан». В новом саундтреке будут представлены они обе, релиз состоится 25 марта, а фильм выйдет в прокат 26 марта.