В Китае обрушился отель, который использовали как карантинный центр по коронавирусу

CentralAsia (CA) - В китайском городе Цюаньчжоу обрушился отель, куда на карантин были отправлены люди с подозрением на коронавирус. В нем размещали и тех кто контактировал с больными, сообщают местные СМИ.

Отмечается, что под завалами находятся 70 человек, еще 35 уже спасли.

Отель был построен в 2018 году, в нем 80 номеров. Из-за вспышки коронавируса его назначили карантинным центром.

Причина разрушения здания пока неизвестна.