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  8 марта 2020
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В Китае обрушился отель, который использовали как карантинный центр по коронавирусу

CentralAsia (CA) -  В китайском городе Цюаньчжоу обрушился отель, куда на карантин были отправлены люди с подозрением на коронавирус. В нем размещали и тех кто контактировал с больными, сообщают местные СМИ.

Отмечается, что под завалами находятся 70 человек, еще 35 уже спасли.

Отель был построен в 2018 году, в нем 80 номеров. Из-за вспышки коронавируса его назначили карантинным центром.

Причина разрушения здания пока неизвестна.

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