Узбекистан с 2021 года вместо биометрического паспорта перейдёт на ID-карты

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане с 1 января 2021 года вместо биометрического паспорта будут выдаваться ID-карты, сообщила пресс-служба Министерствоа внутренних дел.

Кабинетом Министров Узбекистана принято постановление от 6 марта 2020 года «О мерах по внедрению системы оформления и выдачи идентификационных ID-карт в Республике Узбекистан».

В документе отмечается, что, начиная с 1 января 2021 года, всем новорожденным, гражданам Республики Узбекистан, лицам без гражданства и иностранным гражданам, постоянно проживающим на территории Республики Узбекистан будут выдаваться идентификационные ID-карты в качестве документа, удостоверяющего личность и гражданство его владельца сроком на 10 лет вместо биометрического паспорта.

ID-карты будут действительны исключительно на территории Республики Узбекистан. Для выезда за пределы страны выдается биометрический паспорт гражданина для выезда за границу (загранпаспорт).

Выдача ID-карт будет осуществляться планомерно без какой-либо дополнительной нагрузки для населения страны в период с 1 января 2021 года до 1 января 2030 года. При этом, замена ранее выданных биометрических паспортов гражданина Узбекистана образца 2011 года, видов на жительство для лиц без гражданства и иностранных граждан будет осуществляться по мере окончания срока их действия либо досрочно по желанию их владельцев. С 1 января 2030 биометрические паспорта гражданина Республики Узбекистан образца 2011 года будут считаться недействительными.