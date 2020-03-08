Число зараженных коронавирусом в Южной Корее превысило 7 тыс. человек

CentralAsia (CA) - Число заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Южной Корее достигло 7134 тыс. человек. За сутки от вируса в стране скончались 50 человек, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Центр по контролю и профилактике заболеваний (KCDC).

По данным агентства, новые случаи заражения были выявлены в городе Тэгу и провинции Кёнсан-Пукто.

По состоянию на 2 марта в стране было зарегистрировано 4212 тыс. случаев заражения инфекцией.

Первый случай заражения коронавирусом в Южной Корее был выявлен 20 января. носителем инфекции оказалась женщина, ранее посещавшая город Ухань в китайской провинции Хубэй, где находится очаг заболевания.

Вспышку коронавируса впервые зафиксировали в конце декабря в китайском Ухане. По данным китайских врачей на 7 марта, за сутки в стране умерли 27 человек. Вылечились 57 065 человек. Скончались от вируса 3097 человек. Все эти случаи были зафиксированы в провинции Хубэй.

По данным SCMP, число заразившихся во всем мире составляет 104 216 человек. Умерли 3547 человек.