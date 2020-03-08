Власти Италии намерены закрыть Милан и Венецию из-за вируса

CentralAsia (CA) - Правительство Италии решило закрыть на въезд и выезд административную область Ломбардия (столица — Милан) и еще 11 провинций, в том числе Венецию с одноименной столицей. Об этом сообщают Bloomberg, Reuters и La Repubblica со ссылкой на проект указа, который, как ожидается, будет принят в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса COVID-19.

В документе говорится, что меры будут действовать с 8 марта до 3 апреля.

Согласно проекту указа, в зону ограничения, помимо Ломбардии и Венеции, попадут провинции Модена, Парма, Пьяченца, Реджо-нель-Эмилия, Римини, Пезаро и Урбино, Падуя, Тревизо, Асти и Алессандрия. Corriere della Sera опубликовала карту провинций, въезд в которые будет разрешен только при наличии «серьезных оснований».

Документ предусматривает, что в указанных провинциях на время действия карантина будут закрыты школы, музеи, театры и кинотеатры, культурные центры, а также спортзалы и горнолыжные курорты. Торговые центры будут открыты с понедельника по пятницу. Бары и рестораны смогут продолжить работу при условии, что посетители в них смогут держать дистанцию между собой не менее метра. В противном случае заведения будут закрыты.

Указ также предполагает отмену массовых спортивных и культурных мероприятий. Также на время действия карантина будет отменено проведение гражданских и религиозных церемоний, в том числе похорон.

Кроме того, до 3 апреля будут отменены отпуска медицинских работников.

Как отмечает Bloomberg, ограничительные меры затронут порядка 16 млн человек, или треть населения страны.

Распространение инфекции тяжело сказывается на экономике Италии, и Рим пообещал потратить €7,5 млрд ($8,5 млрд) на борьбу со вспышкой коронавируса и ее последствиями.