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  8 марта 2020
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В Казахстане изменили список стран, наиболее опасных по коронавирусу

CentralAsia (KZ) -  Главный санитарный врач Казахстана Жанбардек Бекшин предоставил новый список стран, наиболее неблагополучных по коронавирусу, передает Tengrinews.kz.

В постановлении отмечается, что в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции в Казахстане, внесены изменения в классификацию стран, небезопасных по распространению COVID-19.

Граждане, прибывающие в Казахстан из этих государств, должны подчиняться предписанным мерам реагирования, согласно утвержденным профилактическим мероприятиям (14-дневный карантин в медицинских учреждениях и т.п.).

Так, в первую категорию А также входят КНР, Иран, Южная Корея.

В первой категории Б осталась только Италия.

Во второй категории теперь находятся Германия и Испания.

В третью категорию вошли Гонконг, КНР, Швеция, Япония, Таиланд, ОАЭ, Франция, Малайзия, США, Сингапур, Кувейт, Бахрейн, Ирак, Великобритания, Швейцария, САР.

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