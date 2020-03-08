В Казахстане изменили список стран, наиболее опасных по коронавирусу

CentralAsia (KZ) - Главный санитарный врач Казахстана Жанбардек Бекшин предоставил новый список стран, наиболее неблагополучных по коронавирусу, передает Tengrinews.kz.

В постановлении отмечается, что в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции в Казахстане, внесены изменения в классификацию стран, небезопасных по распространению COVID-19.

Граждане, прибывающие в Казахстан из этих государств, должны подчиняться предписанным мерам реагирования, согласно утвержденным профилактическим мероприятиям (14-дневный карантин в медицинских учреждениях и т.п.).

Так, в первую категорию А также входят КНР, Иран, Южная Корея.

В первой категории Б осталась только Италия.

Во второй категории теперь находятся Германия и Испания.

В третью категорию вошли Гонконг, КНР, Швеция, Япония, Таиланд, ОАЭ, Франция, Малайзия, США, Сингапур, Кувейт, Бахрейн, Ирак, Великобритания, Швейцария, САР.