Первый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Молдове

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CentralAsia (CA) - Первый случай заражения коронавирусом официально подтвержден в Молдове, сообщает РИА Новости.

"Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты сообщает о первом подтвержденном случае заболевания коронавирусом нового типа в Республике Молдова. Речь идет о 48-летней женщине, которая вернулась сегодня из Италии", - говорится в сообщении на сайте Минздрава Молдовы.

Женщина госпитализирована. В ведомстве отмечают, что она страдает от диабета и гипертонии. Ее доставили в больницу с двусторонней бронхопневмонией, острой дыхательной недостаточностью, лихорадкой и кашлем.