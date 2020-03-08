Первый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Молдове
- Азия и мир, общество
- 12:22, 08 марта 2020
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CentralAsia (CA) - Первый случай заражения коронавирусом официально подтвержден в Молдове, сообщает РИА Новости.
"Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты сообщает о первом подтвержденном случае заболевания коронавирусом нового типа в Республике Молдова. Речь идет о 48-летней женщине, которая вернулась сегодня из Италии", - говорится в сообщении на сайте Минздрава Молдовы.
Женщина госпитализирована. В ведомстве отмечают, что она страдает от диабета и гипертонии. Ее доставили в больницу с двусторонней бронхопневмонией, острой дыхательной недостаточностью, лихорадкой и кашлем.