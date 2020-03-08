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  8 марта 2020
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Первый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Молдове
Прогноз влияния коронавируса на экономики стран Азии
Прогноз влияния коронавируса на экономики стран Азии

CentralAsia (CA) -  Первый случай заражения коронавирусом официально подтвержден в Молдове, сообщает РИА Новости.

"Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты сообщает о первом подтвержденном случае заболевания коронавирусом нового типа в Республике Молдова. Речь идет о 48-летней женщине, которая вернулась сегодня из Италии", - говорится в сообщении на сайте Минздрава Молдовы.

Женщина госпитализирована. В ведомстве отмечают, что она страдает от диабета и гипертонии. Ее доставили в больницу с двусторонней бронхопневмонией, острой дыхательной недостаточностью, лихорадкой и кашлем.

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