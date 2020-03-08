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  8 марта 2020
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Под завалами рухнувшего карантинного отеля в Китае найдены двое погибших
Предыстория: В Китае обрушился отель, который использовали как карантинный центр по коронавирусу

CentralAsia (CA) -  Спасателям удалось достать 50 человек из-под завалов отеля, рухнувшего в китайской провинции Фуцзянь, однако двое из них были мертвы, сообщает «Синьцзинбао».

В результате обрушения шестиэтажного здания под завалами оказались 70 человек. Отель был построен в 2018 году, и в последние месяцы использовался для карантина тех, кто тесно общался с носителями коронавируса COVID-19.

Что стало причиной обвала здания не сообщается.

В здании отеля Xinjia Express в провинции Фуцзянь находились люди, помещенные на карантин: они ранее контактировали с заболевшими коронавирусом. Гостиница располагалась в шестиэтажном здании и открылась в июне 2018 года. В ней было 80 номеров.

Напомним, трагедия произошла вечером 7 марта.

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