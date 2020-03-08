Под завалами рухнувшего карантинного отеля в Китае найдены двое погибших
- Азия и мир, общество
- 10:29, 08 марта 2020
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- Обновлено: 10:52, 08 марта 2020
CentralAsia (CA) - Спасателям удалось достать 50 человек из-под завалов отеля, рухнувшего в китайской провинции Фуцзянь, однако двое из них были мертвы, сообщает «Синьцзинбао».
В результате обрушения шестиэтажного здания под завалами оказались 70 человек. Отель был построен в 2018 году, и в последние месяцы использовался для карантина тех, кто тесно общался с носителями коронавируса COVID-19.
Что стало причиной обвала здания не сообщается.
В здании отеля Xinjia Express в провинции Фуцзянь находились люди, помещенные на карантин: они ранее контактировали с заболевшими коронавирусом. Гостиница располагалась в шестиэтажном здании и открылась в июне 2018 года. В ней было 80 номеров.
Напомним, трагедия произошла вечером 7 марта.