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  8 марта 2020
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Президент Таджикистана призвал народ не паниковать из-за коронавируса

CentralAsia (TJ) -  Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в ходе своего выступления на торжественном собрании в честь Дня матери накануне, 7 марта в Душанбе призвал жителей страны не верить дезинформаторам и не паниковать.

«Хочу подчеркнуть, что наши граждане не должны впадать в панику, верить дезинформаторам, а должны опираться на государственные официальные данные, которые ежедневно распространяются через средства массовой информации, в том числе по теле- и радиоканалам", - сказал в своём поздравлении глава государства.

"Наш народ должен знать, что государство и правительство страны имеют достаточный запас пищевых продуктов для экстренных случаев и не позволят, чтобы население осталось без продуктов и лекарств.

Потому что обеспечение любыми средствами безопасности общества и спокойствия граждан является первостепенной задачей государства.

На протяжении почти тридцати лет мы не дали голодать нашему народу. И неужели мы в мирное время допустим, чтобы наш народ страдал и голодал?", - отметил Рахмон.

В заключении Рахмон призвал народ не верить "всякому рода паникёрам и закупать большое количество продуктов, придавать серьезное значение личной гигиене, содержать в чистоте свои жилища, рабочие места, улицы и махалли".

"Еще раз подчеркиваю, вместо накрывания барских дастарханов и организации пышных мероприятий и застолий необходимо заняться обустройством своих жилищ и создавать современные условия жизни", - подчеркнул президент.

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