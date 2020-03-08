МВД Таджикистана ищет виновных в «мучной панике»

CentralAsia (TJ) - Министерство внутренних дел Таджикистана обещает найти и привлечь к ответственности лиц, причастных к распространению безосновательных слухов о коронавирусе, передает Авеста.



По данным МВД республики, через социальную сеть Фейсбук к министру внутренних дел обратился один из пользователей соцсети.

«Прошу главу МВД Рамазона Рахимзода, в связи с ситуацией массовой скупки продовольствия людьми, принять законные меры в отношении группы коммерсантов, занимающихся поставками и реализацией муки и растительного масла, пустивших слухи о распространении коронавируса в нашей любимой родине, и таким образом, посеявших панику среди людей», – написал пользователь.

В связи с данным обращением МВД со всей ответственностью заявляет, что действительно слухи о коронавирусе не имеют оснований, и принимает все возможные меры для установления и задержания лиц, причастных к таким слухам, – заявляет МВД.

Напомним, 4 и 5 марта в некоторых регионах Таджикистана, в частности городе Душанбе после слухов о коронавирусе, люди начали массово скупать муку, масло, сахар, крупы и другие виды продовольствия.

В эти дни цены на муку выросли на 15-20%, и стоимость мешка 50-килограммовой муки поднялась от 200-210 сомони (20 долларов США), до 240-250 сомони (до 26 долларов США).