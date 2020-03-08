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  8 марта 2020
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Казахстанским заключенным разрешили позвонить своим мамам на 8 Марта

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане осужденные получили возможность поздравить своих мам, бабушек и сестер с праздником 8 марта, сообщает Polisia.

В преддверии Международного женского дня организовано видеосвидание осужденных отбывающих наказание с их родными и близкими, с помощью интернета.

Как отмечает издание, у осужденных наблюдается положительная реакция, так как в видеозвонке может участвовать сразу вся семья осужденного, в том числе дети и пожилые родители, которые не всегда могли иметь такую возможность.

"Так у одного из матерей осужденных как раз сегодня отмечали юбилей 60-летия, чему мать и родные были удивлены и счастливы такому звонку, а второй осужденный впервые более чем за 10 лет увидел свою мать и не сдержал своих эмоции", – отметил заместитель начальника одного из учреждений.

Отмечается, что практика показывает, что такие мероприятия способствуют осужденным поддерживать социально-полезные связи, и в дальнейшей успешной ресоциализации лиц после освобождения, а также позитивно влияет на психологическое состояние осужденных.

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