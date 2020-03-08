В Алматы прошёл марш за права женщин(фото)

CentralAsia (KZ) - В Алматы прошел марш за права женщин, передает Tengrinews.kz.

В марше приняли участие представительницы нескольких феминистических движений города. Они собрались утром 8 марта возле ЦУМа на улице Жибек Жолы. Несмотря на предупреждения властей, больше ста женщин прошли колонной по Арбату в сторону ГАТОБ имени Абая.

По дороге участники марша выкрикивали лозунги, в том числе "Мое тело - мое дело", "За свободу женщин", "Выбирай себя" и прочие.

Большинство участников марша оделись в черное. Они назвали свое шествие "похоронным" и посвятили его жертвам бытового насилия.

По данным организаторов шествия, в Казахстане от рук мужей-тиранов ежегодно умирают 400 женщин.

Возле театра оперы и балета феминистки сожгли венок в память о погибших женщинах.

"Мы требуем принять закон о сексуальных домогательствах. Требуем криминализировать домашнее насилие. Требуем, чтобы виновных в нем наказывали. Каждая женщина имеет право на безопасность и защиту. Каждая женщина важна", - заявила с трибуны одна из организаторов марша Лейла Махмудова.

Несмотря на то что митинг был несанкционированным, никто не был задержан.