Узбекистан отказывается от госзаказа на хлопок

CentralAsia (UZ) - Начиная с урожая 2020 года Узбекистан начнет отказываться от государственного регулирования плана производства, цены и плана обязательной продажи хлопка. Кроме того, на 25% снизится план по обязательной продаже зерна. Соответствующий указ подписал президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

Согласно указу для развития экономики и активного привлечения инвестиций начиная с урожая 2020 года отменяется практика установления государством плана производства и обязательной продажи хлопка, его цены.

В регионах, где нет хлопковых кластеров будет организована добровольная кооперация фермерских хозяйств с участием хлопкоочистительных предприятий.

Как сообщается, цена покупки хлопка-сырца будет либерализована в результате отказа от установления цен. Появится возможность свободно пользоваться кредитами и свободно выбирать обслуживающие компании. Экономический интерес фермеров увеличится. Структура сельскохозяйственных расходов будет диверсифицирована с акцентом на такие сферы, как наука и семеноводство.

Постановлением президента АО «Узпахтасаноат» будет ликвидировано. В частности, в установленном порядке пакеты акции региональных акционерных обществ «Пахтасаноат» будут проданы кооперациям и субъектам предпринимательства. Хлопок будет свободно продаваться на Республиканской товарной бирже по начальной биржевой цене, без 10% скидки от начальной цены биржи.

Узбекистанский эксперт, проживающий в Лондоне, Алишер Ильхамов, комментируя данное событие в соцсетях, отметил, что принудительный госзаказ на хлопок перемещается на районный уровень.

"Само по себе решение хорошее. Но я бы не спешил радоваться ему. Дело в том, что де-факто принудительный госзаказ на хлопок уже перемещается на районный уровень, где создаются т.н. кластеры. Это по сути монополистские структуры, работающие в связке с местным хокимом, с целью не допустить конкурентов в данный район и загнать фермера в угол, чтобы он продолжал выращивать и сдавать хлопок по низким ценам. За большинством кластеров стоят олигархические круги, владеющие этими кластерами через офшорные зоны. Измерителем прогресса станет то, а имеет ли фермер реальную свободу распоряжаться своей землей и решать самому, что на ней сеять. Это можно подтвердить только на практике, поскольку в специфических условиях Узбекистана формально принятые решения мало что значат. На практике дела идут не в соответствии с принятыми законами, а по понятиям, которые устанавливают хокимы", - отметил Ильхамов.