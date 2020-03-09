МИД Узбекистана взяло под контроль дело водителей, застрявших на туркменско-иранской границе

Поток грузового транспорта

CentralAsia (UZ) - Министерство иностранных дел Узбекистана сообщило, что ситуация с узбекистанскими водителями, находящимися на туркменско-иранской границе, взята под контроль.

Напомним, что 6 марта 11 узбекистанских водителей, оставшиеся на иранском пограничном контрольно-пропускном пункте «Лютфабад», обратились с видеообращением к президенту Шавкату Мирзиёеву с просьбой помочь им вернуться домой.

По данным МИД республики, 7 марта посольство Узбекистана в Тегеране подтвердило эту информацию.

«7 марта 2020 года Посольство нашей страны в г.Тегеране подтвердило распространенную в Интернет-пространстве информацию о том, что в связи с закрытием туркменско-иранской границы в целях предотвращения распространения коронавируса COVID-19 около 700 водителей, в том числе 11 – граждане Узбекистана, остались на пограничных контрольно-пропускных пунктах «Лютфабад» и «Сарахс», – говорится в сообщении пресс-службы.

Консульский отдел посольства с 23 февраля поддерживает постоянную связь с соотечественниками, которые отказались вернуться на родину, оставив на хранение свои транспортные средства на таможенных постах.

По данным МИД, посольства Узбекистана в Тегеране и Ашхабаде держат ситуацию на контроле и ведут постоянный диалог с соответствующими властями Ирана и Туркменистана для решения данного вопроса.

На видеозаписи, выложенной на портал Youtube, группа узбекистанских водителей, занимающаяся международными грузоперевозками, говорит, что с 23 февраля остается в терминале иранского таможенного поста «Лютфабад».

«С тех пор мы живем в своих машинах. Мы обратились в соответствующие инстанции. Однако положительных результатов не последовало», – говорит в видеообращении один из узбекистанских водителей.

По его словам, все находящиеся на туркменско-иранской границе узбекистанские водители здоровы, ​признаков коронавируса у них не обнаружили.

«Мы все абсолютно здоровы. Мы находимся за тысячи километров от места, где распространилось заболевание. Мы даже согласны на то, чтобы нас вывезли отсюда под конвоем. Главное для нас быстрее добраться до родины», – говорит на видео еще один узбекистанский водитель.

По словам узбекистанских водителей, все грузовые машины с туркменскими номерами без каких-либо препятствий пересекают границу, загружают необходимый груз и снова возвращаются обратно.