В Италии за один день от коронавируса скончались 133 человека, отменено проведение похорон и свадеб

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- 9:39, 09 марта 2020
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- Обновлено: 9:53, 09 марта 2020 Кыргызча
CentralAsia (CA) - За сутки в Италии от коронавируса погибли 133 человека, таким образом, число жертв болезни в стране достигло 366. Такие цифры на пресс-конференции 8 марта привел глава департамента гражданской защиты Анджело Боррелли.
Общее число умерших от заболевания в Италии достигло 366 человек, пишет ANSA.
*Смертность в Италии от коронавируса на уровне 5%. Выше чем где-либо.
Уровень смертности:
Италия 4,96%
Китай 3,83%
Иран 2,96%.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5e6542079a79473382eba841
Общее число умерших от заболевания в Италии достигло 366 человек, уточнил он.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5e6542079a79473382eba841
Для борьбы с коронавирусом премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал указ о закрытии 15 итальянских провинций. Ограничение коснется 16 млн человек.
Указ вступил в силу с 8 марта и продлится до конца месяца. Согласно документу, на территорию провинций запретят въезд и и выезд. Кроме того, работу там приостановят учебные учреждения, музеи и спортивные залы. Въезд и выезд в эти провинции будет разрешен лишь в случае чрезвычайной ситуации.
Отменено проведение свадеб и похорон, а также религиозных и культурных мероприятий. Будут закрыты кинотеатры, ночные клубы, фитнес-центры, бассейны, музеи и горнолыжные курорты.
Рестораны и бары продолжат работать лишь при условии, что их посетители будут находиться друг от друга на безопасном расстоянии — не менее одного метра.
По всей Италии закроются музеи и букмекерские конторы, будут отменены массовые мероприятия, в том числе показы фильмов, спектакли и спортивные соревнования.
Кроме того, в указанных районах временно закроются школы, университеты, спортивные залы и музеи, будут приостановлены религиозные церемонии. Рестораны и бары продолжат работать лишь при условии, что их посетители будут находиться друг от друга на безопасном расстоянии — не менее одного метра.
Превентивные меры введены и на территории всей страны. В Италии закроются музеи и букмекерские конторы, будут отменены массовые мероприятия, в том числе показы фильмов, спектакли и спортивные соревнования.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/society/08/03/2020/5e646fec9a7947f6b4ad917b
Всего в стране вирус обнаружен у 7375 человек, однако несколько сотен больных уже выздоровели. Таким образом, Италия занимает второе место в мире по числу случаев заболевания и летальных исходов.
За последние дни вирус в Италии выявили также у главы региона Пьемонт Альберто Чирио и лидера Демократической партии Италии Николаы Дзингаретти.