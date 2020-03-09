В Италии за один день от коронавируса скончались 133 человека, отменено проведение похорон и свадеб

CentralAsia (CA) - За сутки в Италии от коронавируса погибли 133 человека, таким образом, число жертв болезни в стране достигло 366. Такие цифры на пресс-конференции 8 марта привел глава департамента гражданской защиты Анджело Боррелли.

Общее число умерших от заболевания в Италии достигло 366 человек, пишет ANSA.

*Смертность в Италии от коронавируса на уровне 5%. Выше чем где-либо.

Уровень смертности:

Италия 4,96%

Китай 3,83%

Иран 2,96%.





сообщил глава Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли, пишет ANSA.



Подробнее на РБК:

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5e6542079a79473382eba841

Общее число умерших от заболевания в Италии достигло 366 человек, уточнил он.



Подробнее на РБК:

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5e6542079a79473382eba841

Для борьбы с коронавирусом премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал указ о закрытии 15 итальянских провинций. Ограничение коснется 16 млн человек.

Указ вступил в силу с 8 марта и продлится до конца месяца. Согласно документу, на территорию провинций запретят въезд и и выезд. Кроме того, работу там приостановят учебные учреждения, музеи и спортивные залы. Въезд и выезд в эти провинции будет разрешен лишь в случае чрезвычайной ситуации.

Отменено проведение свадеб и похорон, а также религиозных и культурных мероприятий. Будут закрыты кинотеатры, ночные клубы, фитнес-центры, бассейны, музеи и горнолыжные курорты.

Рестораны и бары продолжат работать лишь при условии, что их посетители будут находиться друг от друга на безопасном расстоянии — не менее одного метра.

По всей Италии закроются музеи и букмекерские конторы, будут отменены массовые мероприятия, в том числе показы фильмов, спектакли и спортивные соревнования.

Въезд и выезд в эти провинции будет разрешен лишь в случае чрезвычайной ситуации.



Кроме того, в указанных районах временно закроются школы, университеты, спортивные залы и музеи, будут приостановлены религиозные церемонии. Рестораны и бары продолжат работать лишь при условии, что их посетители будут находиться друг от друга на безопасном расстоянии — не менее одного метра.



Превентивные меры введены и на территории всей страны. В Италии закроются музеи и букмекерские конторы, будут отменены массовые мероприятия, в том числе показы фильмов, спектакли и спортивные соревнования.



Подробнее на РБК:

https://www.rbc.ru/society/08/03/2020/5e646fec9a7947f6b4ad917b

Всего в стране вирус обнаружен у 7375 человек, однако несколько сотен больных уже выздоровели. Таким образом, Италия занимает второе место в мире по числу случаев заболевания и летальных исходов.

За последние дни вирус в Италии выявили также у главы региона Пьемонт Альберто Чирио и лидера Демократической партии Италии Николаы Дзингаретти.