[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  9 марта 2020
экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Под Ташкентом 8 марта загорелся рынок
Иллюстрациялык сүрөт
Иллюстрациялык сүрөт

CentralAsia (UZ) -  Накануне, 8 марта, в 00:25 ночи на пульт Государственной службы пожарной безопасности Узбекистана поступил сигнал о пожаре на территории рынка «Паркент дехкон бозори».

Рынок расположен на улице Алишера Навои в Паркентском районе Ташкентской области, сообщила пресс-служба МЧС Узбекистана.

Огонь уже затронул магазины, находящиеся в первых рядах рынка.

Для тушения пожара было задействовано 11 основных и более 10 вспомогательных единиц пожарной техники. Пожар был локализован в 02:25 и ликвидирован в 3:50.

Сведений о погибших и пострадавших нет. Причина возгорания и сумма ущерба устанавливаются.

print
  • ЕС запустил пять проектов для продвижения прав человека в Узбекистане
  • Монголия и Казахстан укрепляют экономические связи
  • Казахстан готовит антикризисный план действий после обвала цен на нефть



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com