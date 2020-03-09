Под Ташкентом 8 марта загорелся рынок
- Узбекистан, происшествия
- 9:56, 09 марта 2020
- Просмотров: 698
CentralAsia (UZ) - Накануне, 8 марта, в 00:25 ночи на пульт Государственной службы пожарной безопасности Узбекистана поступил сигнал о пожаре на территории рынка «Паркент дехкон бозори».
Рынок расположен на улице Алишера Навои в Паркентском районе Ташкентской области, сообщила пресс-служба МЧС Узбекистана.
Огонь уже затронул магазины, находящиеся в первых рядах рынка.
Для тушения пожара было задействовано 11 основных и более 10 вспомогательных единиц пожарной техники. Пожар был локализован в 02:25 и ликвидирован в 3:50.
Сведений о погибших и пострадавших нет. Причина возгорания и сумма ущерба устанавливаются.