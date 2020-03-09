Под Ташкентом 8 марта загорелся рынок

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CentralAsia (UZ) - Накануне, 8 марта, в 00:25 ночи на пульт Государственной службы пожарной безопасности Узбекистана поступил сигнал о пожаре на территории рынка «Паркент дехкон бозори».

Рынок расположен на улице Алишера Навои в Паркентском районе Ташкентской области, сообщила пресс-служба МЧС Узбекистана.

Огонь уже затронул магазины, находящиеся в первых рядах рынка.

Для тушения пожара было задействовано 11 основных и более 10 вспомогательных единиц пожарной техники. Пожар был локализован в 02:25 и ликвидирован в 3:50.

Сведений о погибших и пострадавших нет. Причина возгорания и сумма ущерба устанавливаются.