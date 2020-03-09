Мировые цены на нефть рухнули на 31%

- Азия и мир, экономика
- 10:08, 09 марта 2020
- Просмотров: 2007
- Обновлено: 11:01, 09 марта 2020
CentralAsia (CA) - Стоимость нефти марки Brent сразу после открытия торгов 9 марта упала более чем на 30%. На момент публикации майские фьючерсы Brent на Интерконтинентальной бирже торговались на уровне $35,6 за баррель, подешевев на 27%. Апрельские фьючерсы WTI стоили $32,6 за баррель (-26,5%), передают Ведомости.
Причиной падения стал развал сделки ОПЕК+ о сокращении добычи. Переговоры стран — экспортеров нефти 6 марта завершились провалом, сторонам не удалось договориться о продлении или заключении нового соглашения. Камнем преткновения на переговорах стала позиция Москвы, которая отказалась углублять ограничения.
Действующая сделка перестанет действовать с 1 апреля. После этого все ограничения на добычу нефти в странах ОПЕК и «не ОПЕК» будут сняты.