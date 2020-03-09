Какова доля государственного и негосударственного сектора в сфере строительства в Узбекистане?

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане объём выполненных строительных работ в январе текущего года составил $467 442,1 тыс., а темпы роста по отношению к прошлому году составили 107,7%.

Строительные работы выполняются организациями государственной и негосударственной форм собственности.

Доля государственного сектора - 4,8%,

негосударственная - 95,2%.

Объёмы строительных работ формируются по составу работ, выполняемых крупными строительными организациями и микрофирмами, а также неформальными секторами:

- объём строительных работ, выполненных крупными строительными организациями - $50 млн (в январе 2020 года, рост в 5,5% по отношению к январю 2019 года);

- объём строительных работ, выполненных малыми предприятиями и микрофирмами – $323 млн. (рост 109,2%);

- объём строительных работ в неформальном секторе – $93 млн. (рост 103.9%).

Так, крупные строительные организации занимают лишь 10,8% от общего объёма, 20% неформальный сектор, и 69,2 % это малые предприятия и микрофирмы.

По видам экономической деятельности строительные работы подразделяются на:

- строительство зданий и сооружений – 69,9%;

- специализированные строительные работы – 15,7%;

- строительство объектов гражданского назначения – 14,4%.