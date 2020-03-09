Какова доля государственного и негосударственного сектора в сфере строительства в Узбекистане?

- Узбекистан, экономика
- 10:33, 09 марта 2020
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CentralAsia (UZ) - В Узбекистане объём выполненных строительных работ в январе текущего года составил $467 442,1 тыс., а темпы роста по отношению к прошлому году составили 107,7%.
Строительные работы выполняются организациями государственной и негосударственной форм собственности.
Доля государственного сектора - 4,8%,
негосударственная - 95,2%.
Объёмы строительных работ формируются по составу работ, выполняемых крупными строительными организациями и микрофирмами, а также неформальными секторами:
- объём строительных работ, выполненных крупными строительными организациями - $50 млн (в январе 2020 года, рост в 5,5% по отношению к январю 2019 года);
- объём строительных работ, выполненных малыми предприятиями и микрофирмами – $323 млн. (рост 109,2%);
- объём строительных работ в неформальном секторе – $93 млн. (рост 103.9%).
Так, крупные строительные организации занимают лишь 10,8% от общего объёма, 20% неформальный сектор, и 69,2 % это малые предприятия и микрофирмы.
По видам экономической деятельности строительные работы подразделяются на:
- строительство зданий и сооружений – 69,9%;
- специализированные строительные работы – 15,7%;
- строительство объектов гражданского назначения – 14,4%.