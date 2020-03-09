[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  9 марта 2020
экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Какова доля государственного и негосударственного сектора в сфере строительства в Узбекистане?

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане объём выполненных строительных работ в январе текущего года составил $467 442,1 тыс., а темпы роста по отношению к прошлому году составили 107,7%.

Строительные работы выполняются организациями государственной и негосударственной форм собственности.

Доля государственного сектора - 4,8%,

негосударственная - 95,2%.

Объёмы строительных работ формируются по составу работ, выполняемых крупными строительными организациями и микрофирмами, а также неформальными секторами:

- объём строительных работ, выполненных крупными строительными организациями - $50 млн (в январе 2020 года, рост в 5,5% по отношению к январю 2019 года);

- объём строительных работ, выполненных малыми предприятиями и микрофирмами – $323 млн. (рост 109,2%);

- объём строительных работ в неформальном секторе – $93 млн. (рост 103.9%).

Так, крупные строительные организации занимают лишь 10,8% от общего объёма, 20% неформальный сектор, и 69,2 % это малые предприятия и микрофирмы.

По видам экономической деятельности строительные работы подразделяются на:

- строительство зданий и сооружений – 69,9%;

- специализированные строительные работы – 15,7%;

- строительство объектов гражданского назначения – 14,4%.

print
  • За неделю Туркменистан совершил 196 сделок на $5 млн
  • В Ашхабаде отрылась экспозиция работ женщин-художников
  • Как самаркандскую самсу пекут в Нью-Йорке (видео)



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com