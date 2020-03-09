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  9 марта 2020
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Монголия входит в 9 стран, которые достигли цели по сокращению материнской смертности

CentralAsia (MNG) -  Монголия является одной из 9 стран, которые успешно достигли целей по сокращению материнской смертности, говорится в совместном заявлении ООН по случаю Международного женского дня

«За прошедшие годы мы стали свидетелями нескольких достижений: политические и правовые рамки в отношении гендерного равенства были улучшены и применены для ликвидации дискриминации по признаку пола и насилия и прекращения сексуальных домогательств на рабочем месте. ООН также приветствует усилия страны по пересмотру трудового законодательства с целью приведения его в соответствие с международными трудовыми стандартами, включая равную оплату за труд равной ценности, недискриминацию в сфере труда и занятий и запрещение всех видов домогательств и злоупотреблений на рабочем месте. Монголия также является одной из 9 стран, которые успешно достигли целей по сокращению материнской смертности на 2/3», - говорится в заявлении ООН.

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