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  9 марта 2020
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За неделю Туркменистан совершил 196 сделок на $5 млн

CentralAsia (TM) -  За неделю на торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана зарегистрировано 196 сделок.

За иностранную валюту бизнесмены из Афганистана закупили базовое масло, выработанное на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов, и сжиженный газ (ГК «Туркменгаз»).

Помимо этого, за иностранную валюту были реализованы хлопчатобумажная пряжа и бесцветное листовое стекло. Страны-покупатели: ОАЭ и Узбекистан.

Общая сумма сделок превысила $5 миллионов 118 тысяч.

За манатные средства представители деловых кругов из ОАЭ также приобрели хлопчатобумажную пряжу на сумму 1 миллион 610 тысяч манатов.

На внутренний рынок отечественные предприниматели закупили полипропилен, нефтяной битум, полиэтилен высокой плотности, ковры ручной работы и хлопок-волокно.

Общая сумма сделок составила свыше 59 миллионов 339 тысяч манатов.

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