В Ташкенте одновременно сгорели два автомобиля одной владелицы

CentralAsia (UZ) - В Ташкенте одновременно сгорели два автомобиля BMW X5 и Mercedes GLC, принадлежащие девушке. Информация по этому поводу появилась в сети, передает upl.uz.

Инцидент произошел накануне, 8 марта. Причины возгорания двух авто пока не известны.

По данным издания, автомобили принадлежали одной владелице. В настоящее время ведется разбирательство.