В Ташкенте одновременно сгорели два автомобиля одной владелицы
- Узбекистан, происшествия
- 11:05, 09 марта 2020
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CentralAsia (UZ) - В Ташкенте одновременно сгорели два автомобиля BMW X5 и Mercedes GLC, принадлежащие девушке. Информация по этому поводу появилась в сети, передает upl.uz.
Инцидент произошел накануне, 8 марта. Причины возгорания двух авто пока не известны.
По данным издания, автомобили принадлежали одной владелице. В настоящее время ведется разбирательство.
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В Ташкенте одновременно сгорели два автомобиля девушки BMW X5 и Mercedes GLC. Информация по этому поводу появилась в сети. Инцидент произошел вчера, 8 марта. Пока причины инцидента неизвестны. По имеющимся данным, автомобили принадлежат одной девушке. В настоящее время ведется разбирательство.