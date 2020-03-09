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  9 марта 2020
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В Ташкенте одновременно сгорели два автомобиля одной владелицы

CentralAsia (UZ) -  В Ташкенте одновременно сгорели два автомобиля BMW X5 и Mercedes GLC, принадлежащие девушке. Информация по этому поводу появилась в сети, передает upl.uz.

Инцидент произошел накануне, 8 марта. Причины возгорания двух авто пока не известны.

По данным издания, автомобили принадлежали одной владелице. В настоящее время ведется разбирательство.

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