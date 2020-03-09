Из-за коронавируса UEFA отменил рукопожатие перед матчами
- Азия и мир, спорт
- 11:15, 09 марта 2020
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CentralAsia (CA) - На фоне распространения в Европе коронавируса UEFA отменил традиционного рукопожатие игроков перед матчами.
«Игроки не будут обмениваться рукопожатиями со своими соперниками и судьями в рамках предматчевого протокола до дальнейшего уведомления»,— говорится в сообщении Союза европейских футбольных ассоциаций.
Такое решение Союз европейских футбольных ассоциаций принял в связи с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в рамках борьбы с распространением коронавируса.
Временное предписание распространяется на все матчи турниров UEFA.