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  9 марта 2020
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Из-за коронавируса UEFA отменил рукопожатие перед матчами
Сборная Бразилии по футболу
Сборная Бразилии по футболу

CentralAsia (CA) -  На фоне распространения в Европе коронавируса UEFA отменил традиционного рукопожатие игроков перед матчами.

«Игроки не будут обмениваться рукопожатиями со своими соперниками и судьями в рамках предматчевого протокола до дальнейшего уведомления»,— говорится в сообщении Союза европейских футбольных ассоциаций.

Такое решение Союз европейских футбольных ассоциаций принял в связи с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в рамках борьбы с распространением коронавируса.

Временное предписание распространяется на все матчи турниров UEFA.

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