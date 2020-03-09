Из-за коронавируса UEFA отменил рукопожатие перед матчами

Сборная Бразилии по футболу

CentralAsia (CA) - На фоне распространения в Европе коронавируса UEFA отменил традиционного рукопожатие игроков перед матчами.

«Игроки не будут обмениваться рукопожатиями со своими соперниками и судьями в рамках предматчевого протокола до дальнейшего уведомления»,— говорится в сообщении Союза европейских футбольных ассоциаций.

Такое решение Союз европейских футбольных ассоциаций принял в связи с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в рамках борьбы с распространением коронавируса.

Временное предписание распространяется на все матчи турниров UEFA.