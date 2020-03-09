Падающие плиты, аварийные лифты: как акимат Нур-Султана намерен решить проблемы ЖКХ

CentralAsia (KZ) - Падающие с ЖК плиты, нерабочие лифты, протекающие кровли, воспламеняющие фасады - и это только часть вопросов, которые будут решены в ходе модернизации жилищного фонда в рамках госпрограммы жилищно-коммунального развития "Нурлы жер". Об этом на встрече с представителями КСК и ДЧС сообщил аким столицы Алтай Кульгинов. В 2020 году капитальный ремонт проведут 36 многоквартирных жилых домов. Кроме того, разрабатывается проектно-сметная документация еще на 16 МЖД, передает официальный сайт акимата.

Аким столицы Алтай Кульгинов отметил, что необходимо на постоянной основе модернизировать сферу ЖКХ, в первую очередь для обеспечения безопасности самих жителей.

«В первую очередь необходимо привести в должный вид фасады домов, а то при сильном ветре начинают падать плитки, что представляет угрозу для горожан, также фасады из воспламеняющих материалов (алюкобондов) тоже опасны. Есть поручение руководства страны. В этом году проведём большую масштабную работу, фасад должен соответствовать всем видам современных стандартов. Провели работу по изучению первоочередных домов, которые представляют угрозу. К примеру, это ЖК «Территория комфорта -2», «Орбита», «7 бочек» - там есть большие вопросы по фасаду домов. В текущем году заменим фасады 20 ЖК. Есть вопросы по аварийным лифтам, в этом году заменим 30 лифтов. Также есть вопросы по системам пожарной безопасности. До начала строительного сезона надо подготовить всю документацию и уже приступать к работам», - сказал аким столицы Алтай Кульгинов.

Для большего охвата домов капитальным ремонтом, районными акиматами совместно с ТОО «Оркен Кала» проводится работа по разъяснению механизма модернизации жилого фонда с собственниками квартир.

За последние годы капремонтом охвачено свыше 120 жилых комплексов, а также заменены порядка 150 лифтов в 72 ЖК.