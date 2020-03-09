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  9 марта 2020
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Кыргызстанец с лайнера Diamond Prinсess прибыл в Бишкек

CentralAsia (KG) -  Гражданин Кыргызстана, пребывавший на лайнере Diamond Princess, 9 марта прибыл в Бишкек. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

По прилету он помещен в обсервацию. Состояние удовлетворительное, взят повторный анализ на коронавирус, анализы в работе. Согласно алгоритму действий, утвержденному Минздравом от 2 марта 2020 года, все граждане КР, приезжающие из эпидемиологически неблагополучных стран высокого уровня, помещаются в обсервацию на 14 дней.

Кыргызстанец 15 февраля 2020 года был госпитализирован в Военный госпиталь Токио, где находился под наблюдением с 15 по 29 февраля.

«У него неоднократно брали анализы на коронавирус, результаты отрицательные. 29 февраля 2020 года был выписан из госпиталя, имеется выписка, что он здоров», - сообщили в пресс-службе Минздрава.

Ранее РИА Новости сообщало, что пассажиры круизного лайнера Diamond Princess, находящегося из-за вспышки коронавируса на карантине у берегов Японии, покинули его 19 февраля.

МИД сообщал, что анализы кыргызстанца, взятые вечером 26 февраля, дали положительный результат на коронавирус.

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