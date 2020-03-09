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  9 марта 2020
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Казахстанец попытался совершить суицид из-за букмекерской конторы

CentralAsia (KZ) -  Полицейские Туркестанской области приостановили деятельность букмекерской конторы, клиент которой пытался покончить жизнь самоубийством, передает Polisia.kz.

Ночью в дежурную часть Келесского РОП поступило сообщение из районной больницы: к ним доставили молодого человека с телесными ранами и порезами на руках.

Прибывшие в лечебное учреждение полицейские выяснили, что житель Келесского района попытался совершить суицид. Причина – проигрался в одной из букмекерских контор.

Как признался мужчина, в течении полутора месяца он проиграл на ставках 180 тысяч тенге и решил совершить самоубийство, нанеся себе дома ножевые ранения.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 105 УК РК “Доведение до самоубийства”.

В свою очередь, потерпевший обратился в полицию с заявлением привлечь букмекерскую контору к ответственности за незаконную деятельность.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка в одном из зданий районного центра обнаружили букмекерскую контору, откуда изъяли компьютерную технику, деньги и другие вещественные доказательства. По факту незаконной игорной деятельности в отношении подозреваемых проводится досудебное расследование по по статье 307 УК РК “Организации незаконного игорного бизнеса”.

по статье 307 УК РК “Организации незаконного игорного бизнеса”.

Подробнее на сайте Polisia.kz : https://polisia.kz/ru/bukmekerskaya-kontora-dovela-muzhchinu-do-samoubijstva/
по статье 307 УК РК “Организации незаконного игорного бизнеса”.

Подробнее на сайте Polisia.kz : https://polisia.kz/ru/bukmekerskaya-kontora-dovela-muzhchinu-do-samoubijstva/
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