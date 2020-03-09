Правящая партия Монголии решила отказаться от «политических старых волков» на предстоящих выборах, - СМИ

CentralAsia (MNG) - Кандидаты на парламентские выборы 2020 года станут известны в Монголии после 16 мая.

Как передают монгольские СМИ, члены Mонгольской народной партии (МНП) собрались 6 марта и приняли ряд решений по поводу кандидатов, которые не войдут в список.

Список включает более десяти имен во главе с депутатами М.Энхболдом, Ц.Нямдоржем, Б.Ундармаа, Д. Оюунхоролом и Б. Батзоригом.

СМИ называют их «политическими старыми волками»:

Миеэгомбын Энхболд — монгольский государственный деятель. С декабря 2007 года являлся заместителем премьер-министра Монголии. Работал в качестве премьер-министра в период с января 2006 года по ноябрь 2007 года. С 2005 до октябрь 2007 года был председателем МНРП, также, ранее занимал пост мэра столицы, Улан-Батора. С июля 2016 по январь 2019 года Председатель Великого Государственного Хурала Монголии. 29 января 2019 года был отправлен в отставку с поста председателя Великого Государственного Хурала на фоне скандала с продажей государственных должностей. Цэндийн Нямдорж — монгольский политик. В настоящее время он является министром юстиции и внутренних дел депутатом Великого государственного хурала (парламента). С 1990 по 1992 год он был заместителем министра юстиции. С 1992 года он является членом парламента от Народно-революционной партии Монголии (ныне МНП), представляя избирательный округ № 39 в аймаке Увс.

Б.Ундармаа замешана в скандале с банкротством коммерческого банка Капитал.

Депутат и бывший министр окружающей среды, экологического развития и туризма Д.Оюунхорол с 2000 года стала депутатом парламента. Она владеет 4 объекта недвижимости стоимостью 8,75 млрд тугриков.

Бывший министр продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии Батжаргалын Батзориг, который ушел в отставку в ноябре 2018 года из-за скандала в Фонде МСП.