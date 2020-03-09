У президента Монголии тест на коронавирус вышел отрицательным. Он выйдет из карантина на этой неделе

CentralAsia (MNG) - Президент Монголии Халтмагийн Баттулга, который 27 февраля совершил визит в Китай, был помещен на 14-дневный карантин вместе с делегатами, сопровождавшими его. Это была мерой предосторожности против коронавируса.

Во время сегодняшнего ежедневного брифинга министерства здравоохранения по ситуации с коронавирусам, директор Национального центра инфекционных болезней, Д. Нямхуу сообщил, что президент все еще находится под медицинским наблюдением во Второй центральной больнице в Улан-Баторе и вскоре должен быть выписан.

«Вскоре после их прибытия вся делегация в Китай получила отрицательный результат на коронавирус. Сегодня они также пройдут повторное тестирование на коронавирус», - рассказал Нямхуу.

Президент Баттулга во время однодневного визита в Китай передал пожертвование в виде 30 тысяч овец в Китай, чтобы помочь южному соседу Монголии в борьбе с новой вспышкой коронавируса. В ходе визита президент Баттулга провел встречи с президентом Китая Си Цзиньпином и премьер-министром Госсовета Ли Кэцяном.

Из-за опасений по поводу распространения нового коронавируса COVID-19 Монголия настоятельно призывает людей, возвращающихся из стран, затронутых коронавирусом, самостоятельно изолировать себя или обратиться к врачам.