Компания UzAuto Motors подняла цены на свои авто в среднем до 21%

CentralAsia (UZ) - Компания UzAuto Motors подняла цены на свои авто. В среднем цены выросли на 15%-21% на авто, сообщает autostrada.uz.

С 9 марта 2020 года цены на автомобили выросли на 15%-21%. Как отмечается, повышение коснулось самых ходовых автомобилей.

Damas подорожал на 21%, Cobalt на 10%-15%, Nexia на 15%-19%, Spark на 10%-21%. Автомобили премиум сегмента не подорожали. Также, цена Lacetti выросла всего на 3%.

Напомним, с 1 октября в стоимость автомобилей UzAuto Motors в автосалоне включается 3% налог в дорожный фонд.