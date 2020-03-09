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  9 марта 2020
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Компания UzAuto Motors подняла цены на свои авто в среднем до 21%

CentralAsia (UZ) -  Компания UzAuto Motors подняла цены на свои авто. В среднем цены выросли на 15%-21% на авто, сообщает autostrada.uz.

С 9 марта 2020 года цены на автомобили выросли на 15%-21%. Как отмечается, повышение коснулось самых ходовых автомобилей.

Damas подорожал на 21%, Cobalt на 10%-15%, Nexia на 15%-19%, Spark на 10%-21%. Автомобили премиум сегмента не подорожали. Также, цена Lacetti выросла всего на 3%.

Напомним, с 1 октября в стоимость автомобилей UzAuto Motors в автосалоне включается 3% налог в дорожный фонд.

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