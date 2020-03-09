Более 180 пассажиров чартерного рейса поместили на карантин под Ташкентом

CentralAsia (UZ) - Авиакомпания "Uzbekistan Airways" 9 марта доставила 181 пассажира из Сеула в Ташкент. Преимущественно это граждане Узбекистана, они помещены на карантин в одном из санаториев.

С 1 марта Узбекистан временно приостановил авиасообщение с Южной Кореей из-за эпидемии коронавируса в этой стране, сообщает РИА "Новости".

Причем это уже второй чартер такого рода – первый прибыл в Ташкент 1 марта. По данным властей страны, всего планируется организовать четыре рейса.

Санаторий, куда поместили пассажиров чартера, находится в Ташкентской области.

По данным на 9 марта, в мире заражены коронавирусом более 105 тысяч человек, скончались 3583 человека.