На какие продукты питания в Узбекистане был зафиксирован рост цен в феврале?

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CentralAsia (UZ) - В феврале 2020 года прирост среднего уровня потребительских цен и тарифов за месяц составил 0,8 %. За первые два месяца 2020 года товары и услуги в среднем подорожали на 1,4%, а по отношению к 2019 году, рост составил 13,5%.

Таким образом, из хлебопродуктов (включая крупы и бобовые) самый большой рост цен зафиксирован на фасоль (2,6%), маш (1,9%), гречиха (1,7%), на вермишель и лапшу (по 1,4%), пшеничная мука за месяц подорожала на 0,6%.

Из мясных продуктов наиболее вырос в цене, по данным Государственного Комитета по статистике РУз, на бескостную говядину (2,9%), мясной фарш и рыбу (2,5%), на печень и язык рост составил (от 2,0% до 2,3%), а также отмечается снижение цен на мясо домашней птицы (от 0,4% до 1,0%).

Цены на яйца в феврале снизились на 2,2%, но учитывая рост цен на данный продукт в январе месяце на 3,0%, цена остаётся выше относительно 2019 года на 0,8%.

Из молочной продукции в феврале 2020 значительнее подорожал каймак (0,9%),свежее молоко (0,8%), сметана, кефир, простокваша, сыр подорожали на (0,6%).

Цены на сахар-песок повысились на (к январю 0,3%, а к февралю 2019 года рост на 1,7%), кондитерские изделия прирост составил (к январю 0,7%, к 2019 году рост 2,3%), кофе и чай (к январю 0,5%, к 2019 году рост 1,4%), соль, специи на (0,3%, к 2019 году рост 1,0%).

Самые высокие показатели роста цен зафиксированы на яблоки (рост к январю 2020 года 8,5%),чеснок (4,4%), огурцы и помидоры (4,3%), наряду с этим заметно подешевели бананы на (5,5%,).

Масло-жировая продукция в среднем подорожала, в частности, сливочное масло на (0,9%), животные жиры на (1,9%), маргарин на (0,7%).

Суммарно прирост свободного ИПЦ, за февраль месяц 2020 года, составил около 86,0%.