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  9 марта 2020
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Казахстан готовит антикризисный план действий после обвала цен на нефть

CentralAsia (KZ) -  9 марта в Нур-Султане состоялось оперативное совещание с руководством страны, правительства и органов на котором были обсуждены вопросы финансово-экономической ситуации в мире и ее влияния на экономику Казахстана, сообщает пресс-служба главы государства.

Президент Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений правительству, национальному банку и другим государственным органам.

Создан Штаб оперативного реагирования под руководством премьер-министра. Будет разработан антикризисный план действий, подготовлен специальный план по поддержке занятости населения, в частности, на крупных предприятиях. Президент считает крайне важной задачу обеспечение как можно большего числа людей рабочими местами.

Правительство внесет предложения по уточнению республиканского бюджета на 2020-2022 гг.

Глава государства заявил о необходимости принять меры по сокращению бюджетных расходов, обеспечению занятости населения в регионах, стабилизации валютно-финансового рынка страны, оптимизации республиканского и местного бюджетов.

Стоимость нефти марки Brent сразу после открытия торгов 9 марта упала более чем на 30%.
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