[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  9 марта 2020
экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Узбекистан временно ограничил проведение международных спортивных мероприятий в стране

CentralAsia (UZ) -  Международные мероприятия и спортивные соревнования, проведение которых было запланировано в Узбекистане в ближайшее время, временно приостановлены.

По сообщению пресс-службы Министерства физической культуры и спорта, целью данного приказа является предотвращение проникновения коронавируса на территорию Узбекистана.

Указ предусматривает участие членов сборной команды Узбекистана в международных турнирах и зарубежные командировки сотрудников системы по согласованию с министерством.

Проведение республиканских спортивных соревнований (чемпионатов и кубков) будет осуществляться совместно с Министерством здравоохранения, а региональных спортивных мероприятий совместно с территориальными отделы здравоохранения республики.

Напомним, что по последним данным на 9 марта, количество новых случаев заражения китайским коронавирусом по всему миру достигло 109 270 случаев. Об этом свидетельствуют данные South China Morning Post.

Так, согласно данным, количество новых случаев заражения по сравнению с 8 марта, составляет 3 112 человек.

Также количество жертв коронавируса увеличилось до 3 816 человек (222 человека за сутки).

В Китае коронавирусом заразились уже 80 735 человек (80 новых случаев за сутки), а погибли 3119 человек (22 человека за сутки).

print
  • В Казахстане изменили список стран, наиболее опасных по коронавирусу
  • Казахстанским заключенным разрешили позвонить своим мамам на 8 Марта
  • На какие продукты питания в Узбекистане был зафиксирован рост цен в феврале?



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com