В Монголии появится велосипедный маршрут от Яармага до Налайха протяженностью 52,7 км

CentralAsia (MNG) - Проект велосипедной дорожки протяженностью 52,7 км должен быть реализован в Улан-Баторе в 2020 году. Об этом заявил мэр столицы С. Амарсайхан в интервью ежедневной газете «Өдрийн сонин»-(«Daily News»).

Маршрут проекта велосипедной дорожки проходит от Яармага до Зайсана, от Зайсанского моста до моста Маршала, от Маршаллова моста до пропускного пункта района Баянзурха и от Баянзурха до Налайх.

Велосипедная дорожка будет без никаких препятствий, от Яармага до Налайха, со стандартным ландшафтом и с местом для отдыха через каждые 1,5 км, и протяженностью 52,7 км.

Одна из наиболее известных и популярных среди велосипедистов дорожек в мире, проходящая через живописнейшие места Швейцарии, Германии и Голландии — Рейнская велосипедная дорожка. Двигаясь вдоль реки Рейн, она дает возможность туристам, предпочитающим отдыхать, крутя педали, вдоволь полюбоваться на горные пейзажи, аккуратные набережные, старинные небольшие городки и даже знаменитый Рейнский водопад. Достопримечательностей за 1230 километров благоустроенной для велосипедистов дороге встречается немало.