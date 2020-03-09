Монголка, живущая в Австралии, снялась для обложки журнала «The Global Fashion Network»

CentralAsia (MNG) - Монголка в Австралии, О.Оюунцэцэг, по случаю международного женского дня украсила обложку журнала «The Global Fashion Network», который представляет статьи о моде, красоте, фитнесе, о моделях, дизайнерах, модных событиях и успешном бизнесе.

Группа «Star Central Media group» Австралии организовала фотосессию для нее.

«Барби» – так монгольские СМИ окрестили журналистку О.Оюунцэцэг. Она теперь работает на частном австралийском телеканале и менеджером в австралийской компании «Rack Corp», сфера деятельности которой - технологии и высокоскоростной интернет. Кроме того, девушка - фрилансер, а еще она начала свой бизнес.

Ее бренд «ООGII», означающий краткий вариант ее имени, стало популярным в Австралии, Японии и в пределах Тихого океана.

Свой бренд девушка создала, чтобы начать производство женской обуви. Новую модель туфель из змеиной кожи на шпильке Н.Оюунцэцэг разработала сама в 2016 году. Гламурные туфли, аксессуары и даже дамские кошельки, портмоне, косметички и нижнее белье бренда «ООGII» завоевали сердца молодых модниц Австралии и улицы Такэсита а Харадзюку, Токио, Япония.

7 августа 2017 года филиал ее фирменного бутика был открыт в Токио.

«Большой популярностью у покупательниц пользуются туфли. Они изготавливаются из 100% змеиной кожи, высота шпильки 6 см, 8 см или 11,5 см. Туфли называются “ООGII», - рассказывает О.Оюунцэцэг.