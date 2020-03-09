Минздрав сообщил ситуацию по коронавирусу в Казахстане на 9 марта

CentralAsia (KZ) - Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 9 марта в Казахстане сообщает Минздрав страны.



Всего на 9 марта госпитализировано 77 человека с температурой и ОРВИ, из них по 1 «Б» категории – 17 человек; по 2 категории – 31 человек; по 3 категории – 29 человек. Из числа госпитализированных 77 человек, выписано – 32 человека.

Всего взято на мониторинг 4084 человек, из них на медицинском наблюдении по 1 «а» категории – 1053, по 1 «б» категории – 182 человека, по 2 категории – 2849 человек. Снято с наблюдения всего 408 человек. По состоянию на 9 марта остаются под наблюдением всего 3676 человек.

Эпидемиологическая ситуация в мире

В мире зарегистрировано 29 232 (включая круизный лайнер - показаны отдельно) случаев КВИ (708 летальных: Италия - 366 сл., Иран – 194 сл., Южная Корея – 50 сл., США – 22 сл., Франция – 19 сл., Испания – 17 сл., Япония – 7 сл., круизный лайнер – 7 сл., Ирак – 6 сл., Гонконг – 3 сл., Австралия – 3 сл., Великобритания – 3 сл., Нидерланды – 3 сл., Швейцария – 2 сл., Филиппины – 1 сл., Таиланд – 1 сл., Сан-Марино – 1 сл., Тайвань – 1сл., Аргентина – 1 сл., Египет – 1 сл.) в 98 странах.

Ежедневный прирост составил – 16,0 %, летальность – 2,4 %.

По 1 «а» категории: в Южной Корее - 7 313 случаев (за сутки + 272 сл., прирост – 3,8%), Иране – 6566 случаев (за сутки + 743 сл., прирост – 12,7%).

По 1 «б» категории: в Италии - 7375 случаев (за сутки + 1 492 сл., прирост – 25,3%).

Всего в КНР зарегистрировано – 80 735 (за сутки + 40 сл.) случаев КВИ (ежедневный прирост составил – 0,05%), из них - 3 119 с летальным исходом (показатель летальности – 3,8%). Выписано с выздоровлением 58 600 человек (72,5%). Остается в стационарах 19 016 больных.

Для дополнительного контроля пробы всех госпитализированных направлены в Национальный Научный Центр особо опасных инфекций им. Айкимбаева в Алматы. В этом центре освоена методика по ПЦР-диагностике нового коронавируса.

В республике имеются все необходимые лекарственные средства и изделия медицинского назначения для поддерживающей терапии, подготовлены места с боксами для изоляции в инфекционных больницах, врачебный и средний медицинский персонал, отмечает минздрав страны.

Министерство здравоохранения РК напоминает, что в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции необходимо придерживаться следующих мер профилактики:

- часто и тщательно мыть руки и лицо с мылом;

- использовать спиртовые антисептики для рук;

- избегать места массового скопления людей;

- избегать контакта с больными людьми;

- в случае появления симптомов простудных заболеваний (повышение температуры тела,

- заложенность носа, кашель, боль в горле) необходимо обратиться к врачу по месту жительства.