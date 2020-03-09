Число погибших в результате обрушения отеля в Восточном Китае увеличилось до 10 человек

CentralAsia (CA) - 10 человек погибли в результате обрушения отеля, произошедшего вечером в субботу, 7 марта, в провинции Фуцзянь Восточного Китая, передает Жэньминь Жибао.



Отель "Синьцзя" обрушился в субботу примерно в 19:15 в районе Личэн города Цюаньчжоу, в результате чего под завалами оказался 71 человек.

Предварительное расследование показало, что на момент трагедии здание находилось в состоянии ремонта. Владелец гостиницы находится под контролем полиции.

Строительство здания, общей площадью 7 тыс квадратных метров, началось в 2013 году. В 2018 году оно было преобразовано в отель на 66 номеров.

Более 1000 пожарных, полицейских и медработников были направлены для участия в спасательных работах. Министерство по управлению чрезвычайными ситуациями направило в Цюаньчжоу рабочую группу для оказания помощи в спасении и расследовании причин аварии.