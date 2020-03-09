Немецко-монгольский GMIT и японо-монгольский «Монгол Коосэн» подписали меморандум о взаимопонимании

CentralAsia (MNG) - 6 марта Университет немецко-монгольского института ресурсов и технологий (German-Mongolian Institute for Resource and Technology - GMIT) и технологический колледж «Монгол Коосэн» подписали Меморандум о взаимопонимании с целью расширения сотрудничества в области академической подготовки и исследований.

В Монголии при Университете техники и технологий Улан-Батора работает колледж «Монгол Коосэн», где студенты получают инженерное образование с 15 лет. Студенты колледжа также в течение четырех недель проходят практику в Японии.

На церемонии подписания присутствовали ректор «Монгол Коосэн» М. Сэргэлэн, ректор GMIT, проф. Б. Батцэнгэл и проректор по образованию, проф. Л. Алтангэрэл. Стороны обсудили учебные программы, обмен опытом преподавателей и студентов, а также дальнейшие возможности сотрудничества.

Оба учреждения предоставляют японское и немецкое инженерное образование по монгольскому образованию. В результате сотрудничества студенты и преподаватели обоих учреждений, которые обучаются комбинированному проектированию, смогут взаимодействовать со своей уникальной культурой и знаниями.

Университет минеральных ресурсов и технологий находится в городке Налайх в 35 км от Улан-Батора. В этом ВУЗе обучается 128 студентов и работают 54 преподавателя. Среди них – преподаватели из Монголии, Германии, Канады и США.

В 2017 году в студгородке были построены спортзал и новые общежития.

Учебная программа университета основана на немецкой инженерно-образовательной программе, поэтому выпускники данного ВУЗа могут работать в ЕС. Все предметы преподаются на английском языке. Помимо этого, студенты изучают немецкий язык на протяжении всего времени учебы в ВУЗе.

Таким образом, выпускники университета владеют, кроме родного монгольского, двумя иностранными языками - английским и немецким. Успешные студенты могут стать стипендиатами различных программ в ФРГ, например, принять участие в программе Deutscher Akademischer Austauschdienst или DAAD.