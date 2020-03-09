В Ашхабаде отрылась экспозиция работ женщин-художников

CentralAsia (TM) - К Международному женскому дню Академия художеств Туркменистана представила экспозицию художественных работ, выполненных женской частью кафедры прикладного искусства, сообщает сайт "Туркменистан: Золотой век".

Здесь были представлены художественные произведения в исполнении народного художника Туркменистана Солмаз Мухаммедовой и заслуженных деятелей искусств Аннабиби Исламовой, Гульбахар Аннагулыевой, Гулары Бабаевой, Гозель Бабаевой, Бахар Гылыджыевой, Ширин Гылыджевой, Алма Гарлыевой, Айджемал Чарыевой, Огулдженнет Моллаевой, Гульширин Бердыевой, Джерен Чарыевой и Огулгерек Мырадовой.

Среди работ было много керамики, гобелены, ковровые и ювелирные изделия.