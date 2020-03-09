[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  9 марта 2020
экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Ашхабаде отрылась экспозиция работ женщин-художников

CentralAsia (TM) -  К Международному женскому дню Академия художеств Туркменистана представила экспозицию художественных работ, выполненных женской частью кафедры прикладного искусства, сообщает сайт "Туркменистан: Золотой век".

Здесь были представлены художественные произведения в исполнении народного художника Туркменистана Солмаз Мухаммедовой и заслуженных деятелей искусств Аннабиби Исламовой, Гульбахар Аннагулыевой, Гулары Бабаевой, Гозель Бабаевой, Бахар Гылыджыевой, Ширин Гылыджевой, Алма Гарлыевой, Айджемал Чарыевой, Огулдженнет Моллаевой, Гульширин Бердыевой, Джерен Чарыевой и Огулгерек Мырадовой.

Среди работ было много керамики, гобелены, ковровые и ювелирные изделия.

print
  • На какие продукты питания в Узбекистане был зафиксирован рост цен в феврале?
  • Президент Португалии проведет две недели на карантине из-за коронавируса
  • Более 180 пассажиров чартерного рейса поместили на карантин под Ташкентом



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com