ЕС запустил пять проектов для продвижения прав человека в Узбекистане

CentralAsia (UZ) - Европейский Союз запустил пять проектов для продвижения прав человека и развития гражданского общества в Узбекистане, сообщили в Делегации ЕС в Ташкенте.

Мероприятие, давшее старт реализации новых проектов в сфере продвижения демократии и прав человека, а также развития гражданского общества, организовано Делегацией Европейского Cоюза в Узбекистане при поддержке Министерства юстиции Республики Узбекистан. На мероприятии приняли участие представители грантовых проектов, партнеры по проектам из числа государственных ведомств, международные организации, представители ННО и СМИ.

Конкурсы на получения финансирования со стороны ЕС был объявлен в мае-июне прошлого года. В результате конкурса на получение грантов Европейского инструмента по демократии и правам человека (ЕИДПЧ) и Организации гражданского общества - местные органы власти (ОГО-MOВ) для реализации в Узбекистане было отобрано пять проектов. Среди стран - реализаторов проектов - Узбекистан, Франция, Бельгия.

Посол Европейского союза в Узбекистане Эдуардс Стипрайс отметил: "Гражданское общество является основой социального прогресса и устойчивого экономического роста. Интенсивный процесс реформ правительства может быть успешным только в том случае, если люди смогут принять участие в формировании государственной политики. Институты гражданского общества способствуют эффективному управлению, предоставляя пространство для публичных дебатов и участвуя или выполняя функции управления".

