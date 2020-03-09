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  9 марта 2020
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Казахстан: от поля до потребителя — потери урожая составляют около 30%

CentralAsia (KZ) -  Порядка 30% сельхозпродукции теряется по пути от поля до потребителя в Казахстане, пишет КазТАГ со ссылкой на слова руководителя по связям и партнерству казахстанского бюро Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН Кайрата Нажмиденова.

«По пути от поля до стола потребителя теряется или выбрасывается до 30% продовольствия из-за неправильного хранения и плохой логистики. Это среднемировой показатель. А в Казахстане по некоторым показателям и того больше потери продовольствия», - сказал Нажмиденов на парламентских слушаниях «Вопросы развития агропромышленного комплекса» в пятницу.

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Он отметил, что кроме решения проблемы увеличения производства продовольствия, необходимо также искать возможности снижения его потерь.

«Мы очень часто говорим о том, что надо увеличить производство продукции на 10%, 15%, 20%. Но, может быть нам надо подумать о том, чтобы снижать потери, которые до 30% достигают?» - предложил Нажмиденов.

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