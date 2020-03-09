Каждую неделю ВИЧ заражаются около шести тысяч молодых женщины в возрасте от 15 до 24 лет

CentralAsia (CA) - Спустя сорок лет с момента начала эпидемии ВИЧ, СПИД по-прежнему является главной причиной смерти женщин репродуктивного возраста. В преддверии Международного женского дня, ЮНЭЙДС выпустила новый доклад, в котором говорится, что женщины являются жертвами вируса иммунодефицита в основном из-за гендерного неравенства, передает служба новостей ООН.

«Эпидемия ВИЧ-инфекции является отражением неравенства и несправедливости, с которыми сталкиваются женщины...», - заявила Винни Бьянима, Исполнительный директор ЮНЭЙДС – Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу. Она подчеркнула, что такое положение неприемлемо и его нужно изменить.

Глава ЮНЭЙДС напомнила, что двадцать пять лет назад в Пекине была принята Декларация и Платформа действий - наиболее всеобъемлющая и прогрессивная «дорожная карта» по реализации прав женщин и достижению гендерного равенства. И на многих направлениях удалось достичь успехов.

Сегодня все больше девочек учатся в школе. Все больше ВИЧ-инфицированных женщин имеют доступ к лечению. К середине 2019 года его получали более 24 миллионов человек, живущих с ВИЧ, в том числе более 13 миллионов женщин и девушек в возрасте 15 лет и старше.

Однако многие из обещаний по улучшению жизни женщин все еще не выполнены. По данным ЮНЭЙДС, спустя почти 40 лет после начала эпидемии СПИД по-прежнему - главная причина смерти женщин в возрасте от 15 до 49 лет. Каждую неделю ВИЧ заражаются около шесть тысяч молодых женщины в возрасте от 15 до 24 лет.

Большинство женщин, наиболее подверженных риску инфицирования ВИЧ, относятся к маргинализованным группам, таким как секс-работницы, женщины, употребляющие инъекционные наркотики, транссексуалы и женщины-заключенные. Их дискриминация, криминализация, а также насилие над ними и сопровождающая их стигма - все это не позволяет им получить необходимую помощь и поддержку.

Данные ЮНЭЙДС показывают, что в 2019 году в 105 странах подросткам младше 18 лет для тестирования на ВИЧ было необходимо согласие родителей или опекунов, а в 86 странах согласие родителей требовалось и на его лечение. Опросы 2013–2018 годов также показывают, что уровень знаний о профилактике ВИЧ-инфекции остается крайне низким, особенно среди девушек, которые не ходят в школу. В Африке к югу от Сахары - регионе, наиболее пострадавшем от ВИЧ, - 7 из 10 молодых женщин мало что слышали и знают о ВИЧ.

Эксперты уверены, что обучение девочек в школе может защитить их от ВИЧ-инфекции. Когда Ботсвана продлила срок обязательного образования, то выяснилось, что каждый дополнительный год обучения девочек старше 9 лет приводит к снижению риска заражения ВИЧ на 12 процентов. Тем не менее, почти каждая третья девочка-подросток из самых бедных семьей в мире никогда не ходила в школу.

В ЮНЭЙДС уверены, что ликвидация дискриминации женщин и гарантия равенства мужчин и женщин перед законом имеют решающее значение в борьбе с ВИЧ.