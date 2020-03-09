Доллар США в Узбекистане дешевеет шестую неделю. В Казахстане курс доллара резко подскочил

CentralAsia (UZ) - Центробанк Узбекистана 9 марта установил новые курсы валют, по которым доллар США продолжает дешеветь уже шестую неделю подряд.

Центральный банк Узбекистана установил новые курсы иностранных валют, которые будут действовать с 10 марта текущего года.

Согласно данным ЦБ РУз, доллар США подешевел на 13,30 сумов и составил 9500,54 сумов. Евро подорожало на 232,35 сумов, курс достиг 10721,36 сумов. Российский рубль подешевел на 2,94 сума и составил 138,91 сумов.

А в пунктах обмена валют в Казахстане в понедельник, 9 марта, по состоянию на 11 часов по времени Нур-Султана курс продажи доллара США подскочил до 397 тенге на фоне падения цен на нефть.

9 марта — нерабочий день в стране (в связи с переносом выходного дня с воскресенья, 8 марта, на понедельник) валютные торги на Казахстанской фондовой бирже не проходят.

Тенге обрушился вслед за ценой на нефть, а та, в свою очередь, – после сообщения о том, что переговоры министров стран ОПЕК+ в Вене завершились провалом.

Российский рубль в Казахстане в понедельник упал до четырехлетнего минимума на фоне снижения цен на нефть после срыва в конце прошлой недели переговоров между Саудовской Аравией, лидером ОПЕК, и Россией. За один доллар дают 72,72 рубля, это худший курс с начала 2016 года.

