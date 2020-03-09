Монголка завоевала бронзовую медаль на конкурсе «Arnold Classic», а её дочь — 4-е место

CentralAsia (MNG) - Конкурс «Arnold Classic» прошел в Колумбусе (США) с 5 по 8 марта. Г.Угалзцэцэг, спортсменка из Монголии, в дисциплине «Мастер фигур» заняла призовое 5-е место и в номинации «Figure» (бодифитнес) завоевала бронзовую медаль в любительском конкурсе бодибилдеров «Arnold Classic». А ее дочь М.Мойлоо заняла 4-е место в номинации фитнес-бикини.

Конкурс популярен среди бодибилдеров и сравнивается с чемпионатом «Мистер Олимпия». Он привлекает значительное внимание размерами призов; в частности, первый приз — 100 тыс. долларов, автомобиль Hammer и часы Rolex.

Чемпионат также включает три номинации для женщин: Ms International, Fitness International, Figure International. Также на конкурсе представлены и многие другие виды спорта — гимнастика, борьба, боевые единоборства, пауэрлифтинг и др. Во время конкурса проводится выставка-продажа «Арнольд Экспо», на которой представлена разнообразная продукция, связанная с бодибилдингом.