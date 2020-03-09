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  9 марта 2020
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В Самарканде задержали девушек, которые хотели отметить 8 марта стриптизом

CentralAsia (UZ) -  Международный женский день для нескольких девушек Самарканда закончился арестом - они задержаны за хулиганство в одном из ресторанов города, сообщает stv.uz.

Как сообщает издание, 8 марта, примерно в 23:00 часов, молодые девушки, отдыхая в ресторане, устроили в заведении скандал. Со слов очевидцев, "пьяные посетительницы начали вести себя неподобающим образом, снимать одежду и танцевать стриптиз". Поведение женщин вызвало недовольство среди остальных клиентов заведения.

Несмотря на просьбы администрации ресторана оплатить счет и покинуть место, девушки продолжали танцевать и веселиться. Сотрудники правоохранительных органов, которых вызвало руководство кафе, решили урегулировать ситуацию и отвезти девушек в отделении милиции. Однако сделать это удалось лишь наряду Национальной гвардии.

В данное время все участники праздничного скандала задержаны, ведется допрос и выясняются причины и размер нанесенного ущерба.

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