Вся Италия закрыта на карантин. В стране за сутки от коронавируса скончались еще 97 человек

CentralAsia (CA) - Премьер-министр Италии Джузеппе Конте вечером 9 марта распорядился распространить карантинные меры, затронувшие ранее 16 миллионов человек, на всю территорию страны. За последние сутки от заболевания, вызванного коронавирусом, там скончались еще 97 человек, а общее число умерших достигло 463, передает Euronews.

Италия по числу заболевших — около 7400 человек — в выходные обошла Южную Корею и оказалась на втором месте в мире после Китая. 8-го марта в стране был отмечен самый резкий скачок заболеваемости — более чем тысяча новых случаев за сутки.

А по уровню смертности Италия оказалась на первом месте — почти 5%.

Пройти через карантин можно лишь в особых случаях. Врачи больниц, оказавшихся в "красных зонах", опасаются, что система здравоохранения может просто не выдержать, учитывая необходимость изоляции огромного числа заболевших.

Нарушителям правил изоляции может грозить тюрьма. Между тем в самих тюрьмах вспыхивают бунты: заключённые разгневаны тем, что им надолго запретили свидания с родственниками. В ряде случаев бунтовщики громили тюремные медпункты, добираясь до наркотиков. Есть пострадавшие среди охранников. Самое крупное происшествие — в Модене, где сообщили о смерти 6 осуждённых.

Закрыты музеи, библиотеки, бассейны и бары. Новые ограничения вступают в силу 10 марта и будут действовать как минимум до 3 апреля.













