[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  10 марта 2020
экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Вся Италия закрыта на карантин. В стране за сутки от коронавируса скончались еще 97 человек

CentralAsia (CA) -  Премьер-министр Италии Джузеппе Конте вечером 9 марта распорядился распространить карантинные меры, затронувшие ранее 16 миллионов человек, на всю территорию страны. За последние сутки от заболевания, вызванного коронавирусом, там скончались еще 97 человек, а общее число умерших достигло 463, передает Euronews.

Италия по числу заболевших — около 7400 человек — в выходные обошла Южную Корею и оказалась на втором месте в мире после Китая. 8-го марта в стране был отмечен самый резкий скачок заболеваемости — более чем тысяча новых случаев за сутки.

А по уровню смертности Италия оказалась на первом месте — почти 5%.

Пройти через карантин можно лишь в особых случаях. Врачи больниц, оказавшихся в "красных зонах", опасаются, что система здравоохранения может просто не выдержать, учитывая необходимость изоляции огромного числа заболевших.

Нарушителям правил изоляции может грозить тюрьма. Между тем в самих тюрьмах вспыхивают бунты: заключённые разгневаны тем, что им надолго запретили свидания с родственниками. В ряде случаев бунтовщики громили тюремные медпункты, добираясь до наркотиков. Есть пострадавшие среди охранников. Самое крупное происшествие — в Модене, где сообщили о смерти 6 осуждённых.

Закрыты музеи, библиотеки, бассейны и бары. Новые ограничения вступают в силу 10 марта и будут действовать как минимум до 3 апреля.






print
  • Белорусская авиакомпания Belavia отменила рейсы в Ашхабад из-за коронавируса
  • В Ташкенте одновременно сгорели два автомобиля одной владелицы
  • В Ашхабаде отрылась экспозиция работ женщин-художников



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com