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  10 марта 2020
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В Монголии обнаружили коронавирус у гражданина Франции

CentralAsia (MNG) -  В Монголии зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом, сообщили журналистам в оперативном штабе по контролю ситуации с распространением инфекции Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Речь идет о гражданине Франции, который 2 марта прибыл в страну рейсом Москва – Улан-Батор авиакомпании Аэрофлот. Это самый первый случай заражения на территории Монголии.

Сообщается, что зараженный человек работает в монголо-японско-французской компании Badrach Energyт в аймакае Дорноговь.

Во Франции власти отменяют мероприятия из-за случаев заболевания коронавирусом. По словам главы Генеральной дирекции здравоохранения страны Жерама Саломона, более 30 человек находятся в реанимации, за состоянием их здоровья наблюдают медики.

По словам главы ведомства, болезнь коснулась жителей всех регионов французской метрополии и в трех заморских территориях - Гваделупе, Французской Гвиане и Мартинике.

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