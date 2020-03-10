Узбекистан откажется от госзаказа и «отпустит» цены на зерно

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане начиная с урожая 2020 года поэтапно отменяется практика производства зерна на основе государственного заказа.

9 марта в официальной прессе опубликовано постановление президента Шавката Мирзиёева «О мерах по широкому внедрению рыночных принципов в производство, закупку и реализацию зерна».

В соответствии с документом государственный заказ на сбор урожая зерна будет постепенно прекращаться к 2020 году; К 2021 году правительство полностью откажется от практики установления цен на зерно; Государственные закупки полностью отменены, фермерам и другим предприятиям разрешается продавать свою продукцию по свободным ценам.

Решение, которое направлено на внедрение рыночных принципов в этой области сельского хозяйства, также устанавливает сроки и сумму кредитов для семеноводческих хозяйств и предприятий по переработке зерна.

Президент Мирзиёев 6 марта подписал ещё одно постановление «О мерах по широкому внедрению рыночных принципов в сферу хлопководства», которым поэтапно отменяется госзаказ на хлопок.