[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  10 марта 2020
экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Израиль ввел обязательный карантин для всех прибывающих в страну
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Израиль введет двухнедельный карантин для всех приезжающих из-за границы в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом 9 марта сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Для граждан Израиля правило действует с 9 марта, для иностранцев — с 12-го. Иностранцы также должны доказать, что у них есть место проживания и необходимые средства для соблюдения двухнедельного карантина. В противном случае, им не будет разрешен въезд.

- Споры длились больше суток, решение было непростым. Но оно необходимо для защиты здоровья людей, а здоровье мы ставим превыше всего, - цитируют Нетаньяху местные СМИ.

print
  • Как самаркандскую самсу пекут в Нью-Йорке (видео)
  • Француз, у которого обнаружили коронавирус в Монголии, пренебрег правилами самоизоляции, - министр здравоохранения страны
  • Более 180 пассажиров чартерного рейса поместили на карантин под Ташкентом



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com