Израиль ввел обязательный карантин для всех прибывающих в страну

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CentralAsia (CA) - Израиль введет двухнедельный карантин для всех приезжающих из-за границы в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом 9 марта сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Для граждан Израиля правило действует с 9 марта, для иностранцев — с 12-го. Иностранцы также должны доказать, что у них есть место проживания и необходимые средства для соблюдения двухнедельного карантина. В противном случае, им не будет разрешен въезд.

- Споры длились больше суток, решение было непростым. Но оно необходимо для защиты здоровья людей, а здоровье мы ставим превыше всего, - цитируют Нетаньяху местные СМИ.