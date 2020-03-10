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  10 марта 2020
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Власти Узбекистана пригласили экспертов ВОЗ и эпидемиолога для борьбы с коронавирусом
Продолжение: В Узбекистан помочь в борьбе с COVID-19 приехал известный эпидемиолог

CentralAsia (UZ) -  Старший консультант Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по подготовке к коронавирусу Уте Эндерлейн и старший сотрудник программы ВОЗ по подготовке к чрезвычайным ситуациям Джетри Регми прибыли в Узбекистан.

По сообщению пресс-службы Министерства здравоохранения РУ, оба специалиста проводят в Узбекистане «техническую экспертизу по борьбе и профилактическим мерам против эпидемии, распространяющейся в мире».

Согласно официальному сообщению, эксперты ВОЗ предоставляют «технические рекомендации по ряду вопросов, таких как организация надзора и профилактических мер в санитарно-карантинных пунктах на въезде в Узбекистан, безопасность медицинских учреждений и укрепление лабораторного потенциала»; обмен опытом о том, как реагировать на эпидемию.

Для предотвращения завоза и распространения коронавируса в Узбекистан приехал и известный международный эксперт, заместитель генерального директора по науке Международного института вакцин при ООН, профессор Михаил Фаворов, сообщает Минздрав.

Министерство здравоохранения не сообщало о каких-либо случаях коронавирусной инфекции в Узбекистане.

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