Власти Узбекистана пригласили экспертов ВОЗ и эпидемиолога для борьбы с коронавирусом

- Узбекистан, общество
- 9:10, 10 марта 2020
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- Обновлено: 9:41, 10 марта 2020
CentralAsia (UZ) - Старший консультант Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по подготовке к коронавирусу Уте Эндерлейн и старший сотрудник программы ВОЗ по подготовке к чрезвычайным ситуациям Джетри Регми прибыли в Узбекистан.
По сообщению пресс-службы Министерства здравоохранения РУ, оба специалиста проводят в Узбекистане «техническую экспертизу по борьбе и профилактическим мерам против эпидемии, распространяющейся в мире».
Согласно официальному сообщению, эксперты ВОЗ предоставляют «технические рекомендации по ряду вопросов, таких как организация надзора и профилактических мер в санитарно-карантинных пунктах на въезде в Узбекистан, безопасность медицинских учреждений и укрепление лабораторного потенциала»; обмен опытом о том, как реагировать на эпидемию.
Министерство здравоохранения не сообщало о каких-либо случаях коронавирусной инфекции в Узбекистане.